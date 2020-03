Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un géant européen aurait fait irruption dans le dossier Camavinga !

Publié le 21 mars 2020 à 20h00 par A.D.

Le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG seraient tombés sous le charme d'Eduardo Camavinga. Jürgen Klopp, le coach de Liverpool, serait prêt à se muer en trouble fête sur ce dossier.

Jürgen Klopp serait entré dans la course à la signature d'Eduardo Camavinga. Véritable révélation de ce début de saison, le milieu de terrain du Stade Rennais aurait séduit bon nombre de cadors européens, et notamment le PSG, le Real Madrid et le FC Barcelone. Lors du prochain mercato estival, on pourrait donc assister à une véritable bataille royale entre Leonardo, Zinedine Zidane et Quique Setién pour Eduardo Camavinga. Et selon la presse italienne, Jürgen Klopp pourrait venir mettre son grain de sel sur ce dossier.

Jürgen Klopp dans la danse pour Eduardo Camavinga ?