Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une tendance claire dans le dossier Jadon Sancho ?

Publié le 21 mars 2020 à 19h45 par Th.B.

Bien qu’il soit annoncé du côté de Liverpool en plus de Manchester United et du PSG entre autres, Jadon Sancho aurait peu de chances de déposer ses valises à Anfield à l’intersaison.

De quoi sera fait l’avenir de Jadon Sancho ? Ces dernières semaines, de nombreux clubs sembleraient s’être lancés sur les traces de l’ailier du Borussia Dortmund en marge du prochain mercato estival. Leonardo et le PSG ne seraient qu’un prétendant parmi tant d’autres. Le Real Madrid, la Juventus, Chelsea, et surtout Manchester United auraient des vues sur l’international anglais. Les Red Devils seraient à ce jour le concurrent le plus coriace du PSG dans cette opération. Quant à Liverpool, les Reds seraient d’ores et déjà hors course.

Jadon Sancho pas dans les plans de Liverpool ?