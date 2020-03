Foot Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce grand nom du Real qui pourrait rejoindre Cristiano Ronaldo !

Publié le 21 mars 2020 à 19h30 par H.G.

Sur le déclin au Real Madrid, Marcelo pourrait avoir l’opportunité de se relancer en rejoignant la Juventus l’été prochain, où il retrouverait son ami Cristiano Ronaldo.

À 31 ans, Marcelo commence doucement à se rapprocher de la fin de sa carrière, d’autant plus au regard du visage qu’il affiche sur le terrain depuis deux ans avec le Real Madrid. En effet, s’il est toujours capable de réaliser de grandes performances, en témoigne son match face au FC Barcelone début mars (victoire 2-0 des Madrilènes), l’international brésilien peine à se montrer régulier et joue moins cette saison, au profit d’un Ferland Mendy qui réalise une belle première année chez les Merengue . Ainsi, bien que son contrat au Real Madrid s’achèvera en juin 2022, Marcelo pourrait être tenté par l’idée de plier bagage dès cet été pour relever un dernier gros challenge en Europe. Et à en croire les dernières informations venues de la presse transalpine, la Juventus pourrait être ce point de chute.

Marcelo serait le plan B de la Juventus en cas d’échec de la piste Alaba !