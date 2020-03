Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait une fenêtre de tir pour cette cible de longue date !

Publié le 21 mars 2020 à 15h30 par H.G.

Alors qu’il a récemment confié qu’il se verrait bien vivre à Barcelone ou à Madrid, David Alaba pourrait voir le Barça venir à la charge pour tenter de le recruter après plusieurs tentatives infructueuses par le passé.

« Si je veux aller dans une autre ville comme Madrid ou à Barcelone ? Oui. Je ne sais pas si ce sera pendant ou après ma carrière. Mais je peux certainement l’imaginer », a dernièrement déclaré à GQ Allemagne David Alaba après avoir été questionné sur son avenir. Le joueur du Bayern Munich en fin de contrat en juin 2021 a ainsi fait un appel du pied au FC Barcelone et au Real Madrid, surtout dans la mesure où le nom de l’Autrichien a fréquemment été associé au Barça ces dernières années, et notamment l’été dernier avant que les Blaugrana finissent par recruter Junior Firpo. Cependant, un retour de flamme du dossier pourrait intervenir l’été prochain à en croire les informations de SPORT .

Le Barça considérerait que l’opération avec le Bayern est réalisable !

En effet, selon le quotidien catalan, le FC Barcelone serait intéressé par la perspective d’accueillir David Alaba l’été prochain. Son profil et sa polyvalence plairaient particulièrement aux dirigeants catalans, qui considéreraient qu’un transfert est possible si celui-ci est à faible coût en incluant un joueur du Barça dans l’opération pour faire diminuer le montant de l’opération. De plus, dans un contexte où la fin du contrat de David Alaba approche et qu’une prolongation ne semble pas à l’ordre du jour, le Bayern Munich aimerait percevoir une somme avec le départ de l’international autrichien, tandis que l’entourage du joueur de 27 ans aurait d’ores et déjà commencé à sonder certains clubs européens. Le FC Barcelone pourrait donc avoir l’occasion de mettre la main sur l’une de ses cibles de longue date l’été prochain.