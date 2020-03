Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre pour la succession de Tuchel !

Publié le 21 mars 2020 à 23h45 par A.C.

Des récentes informations sont venues apporter lumière nouvelle sur l’avenir de banc du Paris Saint-Germain.

Thomas Tuchel semble se diriger doucement mais surement vers un départ du Paris Saint-Germain, à la fin de saison. En effet, le courant ne passerait plus avec Leonardo, qui a d’ailleurs déjà commencé à lui chercher un successeur. Selon nos informations, le directeur sportif du PSG a noué un premier contact avec Massimiliano Allegri, mais les propriétaires qataris auraient une autre piste en tête. En décembre dernier, nous vous révélions qu’à Doha on rêve d’un duo formé par Xavi et Pep Guardiola, l’actuel coach de Manchester City.

La presse italienne ne confirme rien pour Inzaghi