Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un retour en Premier League pour Villas-Boas ? La réponse !

Publié le 21 mars 2020 à 12h15 par Th.B.

Alors qu’André Villas-Boas se montre très indécis quand il évoque son avenir à l’OM, le technicien portugais pourrait revenir en Premier League où il est passé par Chelsea et Tottenham.

Après avoir triomphé avec Porto, André Villas-Boas s’engageait avec Chelsea en 2011 avant de se lancer un nouveau challenge avec Tottenham en 2012. En deux ans, le technicien portugais a connu deux des plus grands clubs anglais avant de partir au Zénith Saint-Pétersbourg et au Shanghai SIPG. Depuis l’été 2019, Villas-Boas est à la tête de l’effectif de l’OM où il semble avoir retrouvé de sa superbe. Contractuellement lié au club phocéen jusqu’en juin 2021, le Portugais ne se montre pas certain de continuer l’aventure avec l’OM quand on l’interroge sur son avenir. Et d’après un journaliste pour The Athletic , la Premier League serait à nouveau une possibilité pour l’entraîneur de l’OM.

« Oui, forcément, car il a dirigé deux des plus grands clubs anglais »