Mercato - OM : L’avenir d’André Villas-Boas déjà tout tracé ?

Publié le 11 mars 2020 à 6h00 par Th.B.

Ayant signé un contrat en fin de saison dernière avec l’OM pour deux ans, André Villas-Boas pourrait revenir aux sources après son départ de Marseille, un retour au FC Porto étant dans les tuyaux, mais pas pour s’asseoir sur le banc du club lusitanien.

« J'ai un très bon rapport avec le tout le monde. Mais il y a d'autres choses dont il faudra qu'on parle » . Voici le témoignage que livrait dernièrement André Villas-Boas, laissant de gros doutes quant à sa continuité à l’OM. Ces derniers temps, l’avenir du technicien portugais semble s’écrire en pointillés du côté du club phocéen. Et alors que le flou demeure, sa prochaine expérience serait déjà bien définie, à savoir la présidence du FC Porto.

« Porto ? C'est l'un de ses objectifs et il pourrait ainsi se racheter de son départ précipité en 2011 »