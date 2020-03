Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette sortie XXL sur l’avenir de Villas-Boas !

Publié le 10 mars 2020 à 21h00 par J.-G.D.

Journaliste chez 20 Minutes, William Pereira assure qu’André Villas-Boas, entraîneur de l’OM, désire briguer la présidence du FC Porto.

Il n’aura pas mis longtemps pour s’imposer à l’OM. Successeur de Rudi Garcia, André Villas-Boas s’est vite imposé sur le banc olympien. Le technicien portugais pourrait ainsi mener le club vers la Ligue des Champions, après plusieurs années d’attente. Pourtant, Villas-Boas joue la montre à propos de son avenir avec l’OM. « J'ai un très bon rapport avec le tout le monde. Mais il y a d'autres choses dont il faudra qu'on parle. Nous sommes des adultes, et on prendra des décisions face à face quand le timing sera bon », déclarait-il récemment. Interviewé par Le Phocéen sur les désirs de Villas-Boas concernant son avenir, William Pereira, journaliste à 20 Minutes , assure que le technicien marseillais se verrait bien, un jour, président du FC Porto.

« On parle du moyen terme avec l’envie de Villas-Boas de devenir président du FC Porto »