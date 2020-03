Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Timo Werner affiche ses préférences !

Publié le 10 mars 2020 à 18h30 par A.C.

Timo Werner, attaquant du RB Leipzig courtisé par le FC Barcelone ou encore Liverpool, s’est exprimé au sujet de son avenir.

A seulement 24 ans, Timo Werner est déjà un buteur très courtisé. L’international allemand est en effet annoncé dans le viseur du FC Barcelone, qui cherche le successeur de Luis Suarez. Ce n’est pas tout, puisque les prestations du buteur du RB Leipzig ont également fait forte impression en Angleterre, où son compatriote Jürgen Klopp aimerait l’attirer à Liverpool.

Werner parle de Liverpool, City, United... mais pas du Barça !