Mercato - Barcelone : Retour à l'envoyeur pour Philippe Coutinho ?

Publié le 22 mars 2020 à 14h00 par A.D.

Transféré de Liverpool au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho voudrait faire son retour en Premier League. Toutefois, Jürgen Klopp n'aurait nullement l'intention de rapatrier son ancien milieu de terrain offensif à Liverpool.

Jürgen Klopp ne voudrait plus de Philippe Coutinho. Après cinq ans de bons et loyaux services à Liverpool, l'international brésilien a été transféré au FC Barcelone. En difficulté depuis son arrivée dans le club blaugrana en janvier 2018, Philippe Coutinho a été prêté au Bayern jusqu'à la fin de la saison l'été dernier. Malgré l'option d'achat de 120M€ négociée avec le club blaugrana, les Bavarois ne voudraient pas conserver le milieu offensif de 27 ans. Alors qu'il souhaiterait plus que tout retrouver la Premier League, Philippe Coutinho aurait déjà plusieurs pistes à étudier. Selon les dernières informations du Mirror , Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham auraient coché le nom du Brésilien en vue du mercato estival. Toutefois, un retour à Liverpool ne serait pas du tout d'actualité pour Philippe Coutinho.

Jürgen Klopp pas intéressé par un retour de Philippe Coutinho ?