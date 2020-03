Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien prend position pour l'avenir de Coutinho !

Publié le 22 mars 2020 à 1h30 par A.D.

Pour combler le départ de Neymar vers le PSG, le FC Barcelone s'est attaché les services d'Ousmane Dembélé et de Philippe Coutinho. Alors que l'international brésilien a totalement manqué son adaptation au Barça, Emmanuel Petit l'a encouragé à faire son retour en Premier League.

Philippe Coutinho devrait être rapatrié en Premier League. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Emmanuel Petit, ancien du Barça et d'Arsenal. Lors du mercato estival 2017, le FC Barcelone a vu Neymar prendre la direction du PSG. Pour le remplacer, le club catalan a recruté Ousmane Dembélé dans la foulée, avant d'arracher Philippe Coutinho à Liverpool au mois de janvier 2018. Toutefois, ces deux hommes sont loin d'avoir fait oublier Neymar. Philippe Coutinho, en particulier, éprouvait les pires difficultés à s'adapter à ses nouvelles couleurs. Ce qui lui a valu son prêt au Bayern Munich l'été dernier. Selon Emmanuel Petit, l'international brésilien devrait faire son retour en Angleterre, mais pas à Liverpool, pour retrouver des couleurs.

« Il ne retournera pas à Liverpool »