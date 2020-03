Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Coutinho totalement relancé ?

Publié le 20 mars 2020 à 23h00 par A.C.

Philippe Coutinho, actuellement prêté par le FC Barcelone au Bayern Munich, pourrait voir son avenir prendre une autre tournure.

On ne sait pas vraiment de quoi l’avenir de Philippe Coutinho sera fait. Après son échec au FC Barcelone et sa possible arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, dans l’interminable feuilleton Neymar, il a été prêté au Bayern Munich avec une option d’achat fixée à 120M€. Il ne devrait pourtant pas faire long feu en Allemagne, puisque les Bavarois ne souhaitent pas lever son option d’achat. Ainsi, le Barça aurait l’intention de l’insérer dans la grosse opération autour de Lautaro Martinez, attaquant de l’Inter.

Coutinho pourrait prolonger au Barça, avant d’être prêté à l’Inter