Foot - Mercato - Juventus

Mercato : L'énorme révélation de Lukaku !

Publié le 20 mars 2020 à 14h48 par La rédaction

Recruté par l'Inter Milan l'été dernier, Romelu Lukaku réalise une très belle saison en Serie A. Et pourtant, l'attaquant belge était tout proche de la Juventus.