Mercato - PSG : Klopp aurait pris les choses en main pour... Jadon Sancho !

22 mars 2020

Le PSG serait à la lutte avec Manchester United, Liverpool, et plusieurs autres écuries européennes pour Jadon Sancho. Jürgen Klopp aurait contacté les propriétaires des Reds pour mener à bien cette opération.

Jürgen Klopp serait passé à la vitesse supérieure pour Jadon Sancho. Alors qu'il fait le plus grand bonheur du Borussia Dortmund, l'international anglais aurait séduit bon nombre de cadors européens, et notamment le PSG, Manchester United et Liverpool. D'ailleurs, Jürgen Klopp, le coach des Reds , aurait déjà bougé ses pions pour devancer ses concurrents.

Jürgen Klopp aux manettes pour Jadon Sancho ?