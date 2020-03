Foot - Mercato

Mercato : Une star de Manchester United sur le départ ?

Publié le 22 mars 2020 à 15h40 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Manchester United, Jesse Lingard devrait être poussé vers la sortie par son club, désireux de redessiner les contours de l’effectif mancunien.