Mercato - Barcelone : Une nouvelle piste à 50M€ activée par Abidal ?

Publié le 22 mars 2020 à 15h30 par J.-G.D.

À la recherche d’un défenseur central gaucher, le FC Barcelone penserait notamment au profil de Pau Torres évoluant à Villarreal.

Entre une possible arrivée au PSG, dans le cadre du retour de Neymar au Barça, et un éventuel transfert à Manchester United, Samuel Umtiti disposerait de deux portes de sortie pour son avenir. Le défenseur du FC Barcelone pourrait donc quitter les Blaugrana lors du prochain mercato estival, alors que les Red Devils feraient office de favoris afin de l’accueillir. Et la direction de Barcelone se serait déjà mise en quête du successeur d'Umtiti.

Un œil du Barça sur Pau Torres (Villarreal) ? Une clause à 50M€ ?