Mercato - Barcelone : Une porte de sortie XXL pour Umtiti ?

Publié le 22 mars 2020 à 13h00 par J.-G.D.

Très diminué à son genou depuis son sacre de champion du monde en 2018, Samuel Umtiti aurait toujours les faveurs de Manchester United déjà intéressé à l'époque, mais le club mancunien devra se montrer patient pour le défenseur du FC Barcelone.

L’avenir de Samuel Umtiti serait étroitement lié à celui de Neymar. La presse espagnole explique que le défenseur central du FC Barcelone pourrait faciliter le retour de la star du PSG en Catalogne, le Barça cherchant à faire baisser le prix de son ancien joueur en l'incluant de l'opération. Sous contrat avec le Barça jusqu’en 2023, l’international français serait donc un acteur essentiel concernant le transfert du N°10 parisien chez les Blaugrana . Le mercato estival s'annonce mouvementé pour Umtiti, et un club étranger ne lâcherait rien.

Manchester United en pole concernant Umtiti, mais…