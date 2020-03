Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille royale pour Philippe Coutinho ?

Publié le 22 mars 2020 à 11h30 par A.D.

Alors qu'il peine à démontrer ses qualités au FC Barcelone, Philippe Coutinho voudrait à tout prix faire son retour en Angleterre. Chelsea, Manchester United, Arsenal et Tottenham seraient prêts à lui tendre les bras dès le prochain mercato estival.

Philippe Coutinho aurait toujours la cote en Angleterre. Orphelin de Neymar depuis l'été 2017, le FC Barcelone a arraché Philippe Coutinho à Liverpool lors du mercato hivernal suivant. Auteur de débuts poussifs en Catalogne, l'international brésilien a été prêté au Bayern Munich l'été dernier, et ce jusqu'à la fin de la saison 2019-2020. Alors que figure une option d'achat dans son prêt, fixée à hauteur 120M€, le club bavarois n'aurait pas l'intention de l'activer. De son côté, Philippe Coutinho exclurait totalement un retour au FC Barcelone. Selon les dernières informations du Mirror , le milieu de terrain offensif de 27 ans regretterait son transfert au Barça et voudrait retrouver la Premier League au plus vite. Et cela tombe bien, puisqu'il aurait plusieurs touches en Angleterre.

Lampard, Solskjaer, Arteta et Mourinho à la lutte pour Coutinho ?