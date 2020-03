Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Osimhen priorité de Manchester United !

Publié le 22 mars 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

Courtisé par un très grand nombre de grands clubs européens, Victor Osimhen (LOSC) fait notamment partie de la short-list de Manchester United.

Difficile de trouver un scout de grands clubs européens qui n’est pas venu superviser Victor Osimhen cette saison. L’explosion de l’attaquant lillois est telle que toutes les grosses cylindrées se sont penchées sur son cas au moins une fois, cette année. Et parmi elles, on retrouve de très gros poids-lourd comme le Real Madrid et Manchester United.

Manchester United va bouger