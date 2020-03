Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une aubaine pour McCourt face au fair-play financier ?

Publié le 22 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Grandement menacé par le fair-play financier, l'OM pourrait finalement profiter d'un assouplissement des sanctions compte tenu de la situation actuelle qui a poussé de nombreux clubs à se mettre en chômage technique.

« L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20 ». Par le biais de ce communiqué, l'UEFA a révélé que l'OM n'avait respecté l'accord de règlement signé dans le cadre du fair-play financier. Et pour cause, le club phocéen présente un déficit de 91,5M€ et risque donc un énorme sanction de la part de l'instance européenne. Mais alors que le monde est frappé par une crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, l'OM pourrait bien être sauvé.

Vers une suspension du fair-play financier ?