Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce critère colossal à prendre à compte pour l’avenir de Mbappé…

Publié le 22 mars 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Même si le Real Madrid envisagerait toujours de recruter Kylian Mbappé en provenance du PSG, il y aura avant tout un élément à prendre en compte l’été prochain : le dossier Gareth Bale.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid aurait toujours des vues sur Kylian Mbappé et voudrait recruter le jeune attaquant français du PSG le plus rapidement possible. Néanmoins, ce dossier devrait avoir un coût colossal pour le club merengue, d’autant que Mbappé est encore sous contrat jusqu’en juin 2022 au PSG. Et il reste déjà un cas à régler en interne au Real Madrid…

Tant que Bale est toujours là…

Gareth Bale, qui aurait des relations assez compliquées avec Zinedine Zidane et peine à retrouver son meilleur niveau au sein du Real Madrid, continue d’être annoncé sur le départ l’été prochain. L’ailier gallois dispose d’un salaire conséquent au sein de la Casa Blanca, et son départ ferait donc logiquement de la place à Kylian Mbappé, tant sur le plan sportif que financier. Mais reste à trouver preneur sur le marché pour Bale.