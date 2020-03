Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision radicale prise pour cette pépite ?

Publié le 22 mars 2020 à 0h00 par A.C.

Les dirigeants du FC Barcelone ainsi que ceux de Manchester City, pourraient bien être contraints de faire une croix sur la piste menant à Alessandro Bastoni.

Peu de doutes entouraient le potentiel d’Alessandro Bastoni, mais il y a encore quelques mois, il était considéré comme un jeune à faire progresser lentement. Pourtant, le défenseur a en quelques mois convaincu tout le monde à l’Inter, surtout Antonio Conte. Ce dernier serait un grand fan du joueur de 20 ans et l’a d’ailleurs installé dans sa défense à trois, aux côtés de Milan Skriniar et de Stefan de Vrij. Ses prestations ainsi que sa maturité n'ont ainsi pas tardé à attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens, comme le FC Barcelone et Manchester City.

L’Inter prête à sacrifier Godin pour garder Bastoni