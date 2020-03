Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dybala a été à deux doigts de rejoindre le PSG !

Publié le 21 mars 2020 à 22h15 par A.C.

Leonardo aurait très bien pu attirer Paulo Dybala au Paris Saint-Germain, lors du mercato estival 2019.

C’est un nom qui revient sans cesse, depuis l’été dernier. Paulo Dybala plait beaucoup à Leonardo, qui a tenté de le recruter au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival. A l’époque, Dybala était poussé vers la sortie par la Juventus et a également négocié avec Manchester United et Tottenham. Finalement il est resté à Turin, mais cela n’a pas découragé le PSG. Le journaliste Romeo Agresti a en effet expliqué que Leonardo a relancé les contacts avec la Juventus tout récemment, pour se renseigner au sujet de Dybala. La réponse de la Juve a pourtant été ferme : plus question de vendre le numéro 10 argentin, pour lequel un très gros contrat est en préparation.

La Juventus avait ouvert la porte au PSG pour Dybala l’été dernier, mais...