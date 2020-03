Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star de Pep Guardiola approchée par Bartomeu ?

Publié le 22 mars 2020 à 11h00 par Th.B.

Cultivant le désir d’injecter du sang neuf dans l’arrière-garde du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu et les hauts représentants du Barça auraient décidé de jeter leur dévolu sur Aymeric Laporte et se seraient même entretenus avec son entourage.

Aymeric Laporte pourrait bien rejoindre le FC Barcelone et retrouver ses compatriotes Samuel Umtiti, Clément Lenglet, Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé cet été. En effet, le défenseur de Manchester City figurerait dans les petits papiers de la direction sportive du Barça qui verrait d’un bon oeil son éventuelle arrivée et surveillerait avec attention l’évolution du dossier de Manchester City. Un dossier qui se trouve entre les mains du Tribunal Arbitral du Sport, les Citizens ayant été suspendus par l’UEFA des deux prochaines campagnes européennes après avoir enfreint les règles du Fair-Play financier. Le Barça jetterait son dévolu sur Laporte et l’intérêt du club blaugrana ne serait pas étranger au principal intéressé.

Le clan Laporte au courant de l’intérêt du Barça ?