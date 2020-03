Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça surveillerait le dossier Aymeric Laporte !

Publié le 22 mars 2020 à 9h00 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone en marge du prochain mercato, désireux de renforcer le secteur offensif de l’effectif de Quique Setién, le Barça serait à l’affût pour Aymeric Laporte.

Et si après les échec Matthijs de Ligt et Milan Skriniar l’été dernier, le FC Barcelone parvenait à mettre la main sur un grand nom de Premier League ? Ce n’est plus une surprise pour personne désormais, le Barça souhaiterait recruter un défenseur central capable de suppléer puis de succéder à Gerard Piqué qui vient de souffler sa 33ème bougie. Pour ce faire, les dirigeants catalans ont tenté les coups De Ligt et Skriniar à l’occasion de la dernière session estivale des transferts, en vain. Et alors que le mercato approche, le Barça pourrait déjà avoir trouvé sa nouvelle cible pour renforcer la charnière centrale de l’effectif de Quique Setién.

À la recherche d’un défenseur central, le Barça jetterait son dévolu sur Laporte !