Mercato - Barcelone : Suarez en rajoute une couche sur l'arrivée de Braithwaite !

Publié le 22 mars 2020 à 7h00 par B.C.

Interrogé sur l'arrivée de Martin Braithwaite au FC Barcelone, Luis Suarez estime que son club a fait le bon choix, tout en rappelant que l'équipe catalane devait se reprendre pour réussir sa fin de saison.

Suite à la grave blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a décidé de miser sur Martin Braithwaite pour la fin de la saison. Une recrue validée par Luis Suarez dans des propos accordés à RAC 1 en février dernier : « Nous en avons discuté avec les coéquipiers. Je pense que Martin va surprendre. Il était le meilleur à Leganés et avec les joueurs qu’il aura autour de lui à Barcelone, il pourra améliorer son potentiel et montrer qu’il peut faire de bonnes choses. Je pense qu’il est dans les meilleures conditions pour prendre ma place sur le terrain, parce qu’aujourd’hui nous n’avons pas de n°9 ». Alors que la plupart des championnats sont suspendus en raison de l'épidémie de coronavirus, Luis Suarez était l'invité du média uruguayen Referí afin d'évoquer l'actualité du FC Barcelone, l'occasion pour lui de revenir sur l'arrivée de Braithwaite en Catalogne.

« Il est le bienvenu car ça aide le club »