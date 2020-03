Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si Pochettino redistribuer les cartes dans le dossier Lautaro Martinez ?

Publié le 22 mars 2020 à 6h30 par Th.B.

Dans les petits papiers du FC Barcelone, Lautaro Martinez ferait tourner la tête de bien des cadors européens dont le Real Madrid. Et alors que Mauricio Pochettino est pressenti pour succéder à Zinedine Zidane sur le banc de la Casa Blanca, l’entraîneur argentin pourrait dynamiter l’opération Martinez.

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, en attestent les témoignages de Lionel Messi et d’Éric Abidal : le FC Barcelone s’intéressait au profil de Lautaro Martinez, étant à la recherche d’un attaquant capable de suppléer puis de succéder à Luis Suarez une fois le mercato estival ouvert. Cependant, l’attaquant de l’Inter plairait également à Chelsea et au PSG entre autres. Sans oublier le Real Madrid qui resterait en embuscade et pourrait passer la seconde si un certain Mauricio Pochettino débarquait sur le banc madrilène.

Lautaro Martinez vers le Real Madrid si Pochettino était nommé entraîneur ?