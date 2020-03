Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme frein à plus de 8M€ pour cette piste de longue date ?

Publié le 21 mars 2020 à 17h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait intéressé par l’idée de recruter David Alaba l’été prochain à un an du terme de son contrat, le dossier pourrait capoter en raison des émoluments perçus par l’international autrichien.

Ces dernières années, le nom de David Alaba a fréquemment été associé au FC Barcelone. Toutefois, le club catalan n’est jamais parvenu à recruter l’Autrichien de 27 ans au Bayern Munich. Cependant, la donne pourrait changer cet été dans la mesure où le polyvalent international autrichien sera à un an de la fin de son contrat en Bavière et qu’une prolongation de son bail ne semble pas à l’ordre du jour. De ce fait, le quotidien catalan SPORT a annoncé que le FC Barcelone serait prêt à négocier avec le Bayern Munich pour recruter David Alaba cet été et ainsi enfin mettre la main sur une cible de longue date.

Le salaire d'Alaba rendrait impossible sa venue au Barça !