Mercato - Real Madrid : Une occasion en or pour Guardiola et Zidane ?

Publié le 22 mars 2020 à 7h30 par A.C.

Pep Guardiola et Zinedine Zidane pourraient bien voir une de leurs pistes défensives se débloquer au cours des prochaines semaines.

Cette saison pourrait bien être la dernière pour Milan Skriniar, en Serie A. après avoir explosé à la Sampdoria et confirmé à l’Inter, le défenseur pourrait faire le grand saut cet été. Le Real Madrid et Manchester City lui font les yeux doux, tout comme le FC Barcelone ou encore Manchester United. Récemment La Gazzetta dello Sport a annoncé que les dirigeants de l’Inter songeraient de plus en plus à un possible départ de Skriniar, surtout avec l’explosion du jeune Alessandro Bastoni.

L’Inter songe sérieusement à la vente de Skriniar