Mercato - PSG : Une occasion en or pour Leonardo avec Pogba ?

Publié le 22 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Confronté à la forme actuelle de Paul Pogba et à sa situation contractuelle, Manchester United pourrait se retrouver contraint de vendre Paul Pogba pour une indemnité de transfert avoisinant les 60M€. Une aubaine pour Leonardo et le PSG.

Cela fait à présent plusieurs semaines que Paul Pogba anime l’actualité mercato alors que le marché des transferts n’entrera dans le vif du sujet qu’en juin prochain. Sous contrat avec Manchester United que jusqu’à l’été 2021 avec une option pour une année supplémentaire, Pogba pourrait quitter les Red Devils dès le prochain mercato afin que le Français ne parte pas gratuitement en 2021. Et le transfert de Pogba pourrait finalement être abordable pour ses courtisans.

Une vente de Pogba à 60M€ ?