Mercato - PSG : Une ouverture à 60M€ pour Pogba ?

Publié le 21 mars 2020 à 12h45 par Th.B.

Paul Pogba pourrait quitter Manchester United cet été, soit à un an de la fin de son contrat avec le club mancunien. Et le PSG serait susceptible de rafler la mise dans ce dossier pour la modique somme de… 60M€ ! Explications.

Et si Leonardo mettait la main sur Paul Pogba lors du prochain mercato en proposant une offre de transfert à 60M€ à Manchester United ? Ce serait à ce jour une hypothèse à prendre en compte à en croire la presse ibérique. Alors que Duncan Castles émettait certains doutes sur le plateau du Transfer Window vendredi quant à un éventuel départ de Pogba de Manchester, le Coronavirus impactant les finances des grands clubs européens en marge du mercato, le PSG pourrait avoir une ouverture dans l’opération Paul Pogba.

Manchester United contraint de vendre Pogba au rabais ?