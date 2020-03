Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tous les feux seraient au vert pour Donnarumma !

Publié le 21 mars 2020 à 14h15 par Th.B.

Contractuellement lié au Milan AC jusqu’en juin 2021, Gianluigi Donnarumma ne devrait pas passer l’été en Lombardie alors que le PSG ferait de lui le suppléant puis successeur de Keylor Navas. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Gianluigi Donnarumma ? Le portier du Milan AC semble se trouver à un tournant de sa carrière sportive. En effet, le club rossoneri a opéré quelques changements au sein de sa direction et Zvonimir Boban n’y figure plus alors qu’il aurait enclenché les négociations avec le clan Donnarumma. Mino Raiola chercherait à trouver une porte de sortie pour son client et le PSG pourrait être l’heureux élu dans cette opération. Sport Mediaset révèle ces dernières heures que le Milan AC préparerait son départ et sa succession. L’Italien aurait en effet peu de chances de rester en Lombardie lors du prochain mercato.

Donnarumma ne devrait pas rester au Milan AC