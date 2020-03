Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un signal fort envoyé pour Donnarumma ?

Publié le 21 mars 2020 à 7h15 par A.C.

Du côté du Milan AC, on semble déjà se préparer à un possible départ de Gianluigi Donnarumma, suivi notamment par le PSG, le Real Madrid et la Juventus.

Le prochain gardien du Paris Saint-Germain, pourrait avoir l’accent italien. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Leonardo aurait relancé les contacts avec Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le Milan AC se termine en juin 2021 et qui ne semble pas près de prolonger. L’idée du directeur sportif du PSG serait d’attendre que Donnarumma arrive au terme de son contrat afin de le recruter, assurant ainsi la succession de Keylor Navas. Le PSG doit toutefois faire face à la forte concurrence du Real Madrid et de la Juventus, qui suivent également de près la situation de Donnarumma.

Le Milan AC préparerait déjà l’après-Donnarumma