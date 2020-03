Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola, le rêve de Doha ?

Publié le 21 mars 2020 à 21h45 par A.C.

Pep Guardiola, actuel entraineur de Manchester City, serait particulièrement apprécié par les propriétaires du Paris Saint-Germain.

Tout porte à croire que Thomas Tuchel quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison, même si son contrat court jusqu’en 2021. La presse italienne évoque en effet des profonds désaccords avec Leonardo, qui a d’ailleurs déjà contacté un entraineur pour le remplacer. Nous vous révélions en effet en décembre dernier que le directeur sportif du PSG a eu un contact avec Massimiliano Allegri. Toujours selon nos informations, les propriétaires qataris rêveraient plutôt d’un duo formé par Xavi et Pep Guardiola...

Le Qatar veut porter un coup fatal aux Émirats