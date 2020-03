Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel lâché par le Qatar ?

Publié le 21 mars 2020 à 19h15 par A.C.

La situation de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain semble se compliquer de jour en jour.

Son contrat court jusqu’en 2021, mais Thomas Tuchel pourrait quitter le Paris Saint-Germain dès la fin de la saison. La relation avec Leonardo se serait dégradée selon la presse italienne, notamment depuis le huitième de finale aller face au Borussia Dortmund. Le directeur sportif du PSG a d’ailleurs déjà à commencer à travailler à sa succession, puisque plusieurs noms sont annoncés pour remplacer Tuchel. Selon nos informations, un premier contact a eu lieu avec Massimiliano Allegri, alors que les noms de Simone Inzaghi et de Mauricio Pochettino sont également évoqués. En décembre dernier, nous vous révélions également le rêve des propriétaires du PSG de mettre en place un duo formé par Xavi et Pep Guardiola.

Tuchel n’aurait plus le soutien de Doha