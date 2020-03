Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo attendrait un signe de Neymar !

Publié le 21 mars 2020 à 16h15 par Th.B.

Directeur sportif du PSG, Leonardo serait en attente de la réponse de Neymar concernant la prolongation de contrat qu’il lui aurait soumis d’après différents médias.

C’est à ne plus rien y comprendre. Comme vous le révélait en exclusivité le 10 Sport en exclusivité le vendredi 20 mars, Leonardo n’a jamais formulé une offre concrète au clan Neymar pour une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2022. Cependant, certains médias assurent que le directeur sportif du PSG aurait bel et bien formulé une offre au Brésilien. C’est le cas du journaliste Abdellah Boulma et Calciomercato.com semble confirmer cette information, en évoquant l’avenir de Neymar.

Neymar n’aurait pas donné suite à l’offre de prolongation du PSG !