Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision radicale de cette piste de Leonardo pour son avenir ?

Publié le 22 mars 2020 à 15h15 par La rédaction

Pisté par le PSG, la Juventus et l’Inter Milan, Gaetano Castrovilli, jeune milieu de Fiorentina, ne prêterait pas forcément attention aux sollicitations.

Annoncé vers le PSG depuis quelques semaines, Gaetano Castrovilli disposerait d’une offre de prolongation entre les mains. Les dirigeants de la Fiorentina seraient en pourparlers avec le représentant du milieu de terrain de 23 ans afin de tout boucler d’ici l’automne prochain. Les pistes menant au PSG, la Juventus, l’Inter Milan ou l’AS Rome semblent prendre du plomb dans l’aile. Il faut dire que La Viola mettrait tout en œuvre afin de sceller l'avenir de Castrovilli selon la presse italienne. Et les Toscans n'auraient pas à se faire de souci concernant leur joueur. Explications...

Un avenir à la Fiorentina pour Castrovilli ?