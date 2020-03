Foot - PSG

PSG - Malaise : Un conflit entre Leonardo et Tuchel à l’origine de la situation d’Icardi ?

Publié le 22 mars 2020 à 10h15 par Th.B.

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis plusieurs semaines, Mauro Icardi serait la victime collatérale d’un conflit entre deux hommes forts du PSG, à savoir Thomas Tuchel et Leonardo. Explications.

Qu’est-il arrivé à Mauro Icardi ? Dans les ultimes heures du dernier mercato estival, Leonardo parvenait à se mettre d’accord avec l’Inter pour un prêt avec option d’achat non obligatoire pour la totalité de la saison pour l’attaquant argentin. À ses débuts, Icardi s’est tout de suite acclimaté au jeu du PSG en se montrant très décisif. Cependant, depuis quelques semaines, Mauro Icardi a été relégué au second plan et a même vu Edinson Cavani lui repasser devant dans la hiérarchie. Lors des deux rencontres face au Borussia Dortmund pour le compte des 1/8ème de finale de Ligue des champions, le numéro 18 du PSG n’a pas été titularisé par Tuchel. Il y aurait une explication simple à cela selon la presse italienne.

Icardi écarté à cause d’une guerre de pouvoirs entre l’entraîneur et le directeur sportif ?