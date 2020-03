Foot - PSG

PSG : Coronavirus, réseaux sociaux... La demande surprenante de Leonardo aux Parisiens !

Publié le 21 mars 2020 à 15h45 par La rédaction

Leonardo aurait demandé aux joueurs du Paris-Saint-Germain de faire profil bas sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du confinement. Une décision bien respectée par Kylian Mbappé.

Le Covid-19 touche de plein fouet le football. La majorité des rencontres sont reportées. En France, La Fédération a annoncé la suspension de tous les matchs dans tous les championnats confondus. Depuis les nouvelles mesures fortes décrétées contre le coronavirus par Emmanuel Macron le lundi 16 mars dernier, Kylian Mbappé n’a posté aucun message sur les réseaux sociaux. Pour quelle raison ? La voici.

Leonardo aurait demandé aux joueurs de faire profil bas !