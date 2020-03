Foot - PSG

PSG - Malaise : Le clan Marquinhos explique pourquoi il n'a pas suivi Neymar et Thiago Silva !

Publié le 21 mars 2020 à 0h45 par B.C.

A l'inverse de Thiago Silva et Neymar, Marquinhos est resté à Paris durant la période de confinement. Carol Cabrino, sa femme, a justifié leur décision sur les réseaux sociaux.

Face à l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a décidé de confiner la population française pour éviter la propagation. Face à cette mesure, Neymar et Thiago Silva ont décidé de retourner au Brésil, tandis que le reste de l'effectif du PSG est resté à Paris ou dans ses environs. C'est notamment le cas de Marquinhos, qui s'est confiné avec sa famille dans son domicile. Dans une vidéo publiée sur Instagram , Carol Cabrino, femme du défenseur brésilien, a justifié cette décision de rester en France.

« On avait l'option d'aller au Brésil. Mais on s'est demandé si c'était la meilleure option ou pas »