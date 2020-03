Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva sort du silence après la polémique de son départ !

Publié le 20 mars 2020 à 9h45 par A.M.

Alors que sa femme est au cœur de la polémique depuis ses propos pour justifier son départ de Paris, Thiago Silva est sorti du silence.

Afin d'endiguer la crise du coronavirus, Emmanuel Macron a décidé de confiner la population française. Une situation qui a poussé certains joueurs étrangers à quitter la France. Au PSG, c'est le cas notamment de Neymar et Thiago Silva qui sont retournés au Brésil pour vivre cette période délicate avec leurs proches. Un choix qu'Isabelle Silva, la femme du capitaine du PSG, a justifié d'une façon qui n'a pas manqué de défrayer la chronique : « Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement et chaque sortie est un risque de contamination pour moi et ma famille. Notre décision se base donc sur ces facteurs. La protection de notre famille reste notre priorité . » Face à cette situation, Thiago Silva est sorti du silence au micro de SporTV .

«Ça va être aussi compliqué à Paris qu'ici»