Neymar, Thiago Silva… Nouveau clash avec Thomas Tuchel et le PSG ?

Publié le 19 mars 2020 à 14h45 par La rédaction

En laissant partir Neymar et Thiago Silva vers le Brésil, le PSG a une nouvelle fois accordé un passe-droit. Et pas sûr que Thomas Tuchel apprécie vraiment…

Bis repetita au PSG. Alors que la crise sanitaire du Coronavirus a obligé le pays à se mettre en confinement total pendant au moins 15 jours, Neymar et Thiago Silva ont obtenu un passe-droit de la part du PSG pour retourner dans leur pays, auprès de leur famille. Une décision que Thomas Tuchel n’aurait pas lui-même acceptée…

Tuchel dit non, la direction dit oui

Alors que les deux Brésiliens se sont envolés vers l’Amérique du Sud pour rejoindre leur famille, leurs coéquipiers encore en France sont actuellement confinés. En cas de retour dans 15 jours en France, Neymar et Thiago Silva, après le voyage, se verraient obligés d’être confinés, et ce même si le championnat reprend. Ainsi, ils pourraient ne pas être opérationnels pour la reprise de la Ligue 1, et potentiellement, dans le même temps, de la Ligue des Champions. C’est pour cette raison que Thomas Tuchel avait à la base refusé que ses deux joueurs ne retournent au Brésil. Cependant, encore une fois, la direction parisienne a décidé de laisser un passe-droit à ses deux stars, tout en faisant exactement l’inverse de ce que Tuchel avait demandé. N’étant pas la première fois que cela arrive, une nouvelle polémique, et donc un nouveau clash, pourrait éclater entre la direction parisienne et son coach allemand. Affaire à suivre…