Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel pousserait Mauro Icardi vers la sortie !

Publié le 19 mars 2020 à 1h15 par La rédaction mis à jour le 19 mars 2020 à 1h30

Ne rentrant plus dans les premiers choix de Thomas Tuchel, Mauro Icardi voudrait quitter le PSG à la fin de la saison. Et l’attitude de l’attaquant irriterait son entraîneur.

Prêté par l’Inter au PSG jusqu’à la fin de la saison avec option d'achat non obligatoire, Mauro Icardi avait réalisé des débuts prometteurs lors de la première partie de saison. À tel point que Leonardo aurait entamé des discussions avec l’agent et épouse du joueur Wanda Nara afin de lever l’option d’achat du joueur fixée à 70M€. Mais depuis la donne aurait radicalement changé. Aucun accord sur un transfert définitif au PSG n’a été trouvé et Mauro Icardi a reculé dans la hiérarchie. Relégué à un rôle de doublure d’Edinson Cavani, l’attaquant de 27 ans aurait d’ailleurs pris une décision radicale pour son avenir.

Icardi voudrait quitter le PSG à cause des choix de Tuchel