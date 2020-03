Foot - PSG

PSG - Malaise : Les explications surréalistes de la femme de Thiago Silva sur son départ de Paris !

Publié le 20 mars 2020 à 4h30 par A.M.

Alors que Thiago Silva, tout comme Neymar, a décidé de retourner au Brésil le temps du confinement imposé en France, la femme du capitaine du PSG a justifié ce choix. Et ses explications n'ont pas manqué de susciter la surprise.

Depuis mardi à 12h, les Français, comme leurs voisins européens, sont confinés chez eux afin de lutter contre le Covid-19 et donc stopper la propagation du virus à l'origine d'une crise sanitaire depuis plusieurs semaines dans le monde. Et bien évidemment, les footballeurs n'échappent pas à la règle. Toutefois, certains ont fait le choix de retourner dans leur pays durant le confinement imposé en France par le président Emmanuel Macron. Ainsi, au PSG, c'est le cas de Neymar et Thiago Silva, tous deux retournés auprès de leur famille au Brésil. Isabelle Silva, la femme du capitaine parisien, a d'ailleurs justifié cette décision. Mais ses explications ne risquent pas de faire réagir positivement...

«Dans Paris, les supermarchés se vident rapidement»