PSG : Le clan Thiago Silva justifie une grande décision !

Publié le 19 mars 2020 à 10h15 par A.M.

Face au confinement imposé en France par le président Emmanuel Macron, Thiago Silva a décidé de retourner au Brésil. Une choix que justifie sa femme, Isabelle Silva.

Lundi soir, Emmanuel Macron a décrété le confinement en France afin d'endiguer la propagation de l'épidémie de coronavirus. Ainsi, à l'exception de certains cas exceptionnels, tout le monde est invité à rester à son domicile. Et les footballeurs n'échappent pas à la règle. Toutefois, certains joueurs étrangers ont fait le choix de quitter temporairement la France afin de retourner dans leur pays. C'est le cas de Neymar au PSG, mais également de Thiago Silva, qui ont décidé de retourner au Brésil durant la période de confinement imposée dans l'Hexagone. La femme du capitaine parisien a d'ailleurs expliqué ce choix.

«La protection de notre famille reste notre priorité»