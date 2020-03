Foot - PSG

PSG : Thiago Silva lance un message sur le coronavirus

Publié le 15 mars 2020 à 20h50 par La rédaction

Alors que la France est en pleine crise du coronavirus, Thiago Silva a tenu lancer un message de lutte contre le virus.

La Ligue 1 est suspendue depuis vendredi à cause du coronavirus et le PSG a également annoncé l'arrêt de ses activités sportives. Les joueurs n’iront donc pas s'entraîner et Thiago Silva a tenu à adresser un message de lutte sur son compte Twitter pour lutter contre l'épidémie : « Soyez responsables et rompez la chaîne de propagation. »