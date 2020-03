Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti, Paredes... Tuchel peut-il vraiment tout changer ?

Publié le 15 mars 2020 à 4h00 par A.M.

Après la victoire contre le Borussia Dortmund contre le PSG (2-0), Daniel Riolo a estimé que Thomas Tuchel devait pérenniser le onze de départ aligné durant cette rencontre. Mais est-ce faisable ?

« Paredes est meilleur que Verratti. Paredes doit jouer, surtout avec Gueye. C’est beaucoup plus complémentaire, le ballon circule plus vite. (…) Paredes a en plus la capacité - et c’est ce qui a souvent manqué au PSG - à mettre des taquets, les coups de savates qui vont bien. Et il est assez malin pour prendre moins de carton que l’autre alors qu’il met plus de coups ». Invité à commenter la victoire du PSG contre le Borussia Dortmund (2-0), Daniel Riolo n'y est pas allé par quatre chemins et demande à Thomas Tuchel de conserver la charnière Marquinhos-Kimpembe et le duo Gueye-Paredes au milieu de terrain.

Tuchel peut-il se passer de Thiago Silva et Verratti ?