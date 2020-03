Foot - PSG

PSG - Polémique : Icardi au cœur des tensions entre Leonardo et Tuchel ?

Publié le 21 mars 2020 à 17h45 par A.C.

Au Paris Saint-Germain, les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo seraient plus tendues que jamais et Mauro Icardi semble en avoir fait les frais.

Le retour de Leonardo l’été dernier, semble avoir marqué un tournant décisif pour Thomas Tuchel. Les deux hommes ne s’entendraient pas vraiment sur certains sujets et cela pourrait bien déboucher sur un départ du coach du Paris Saint-Germain. Pourtant, les dernières indiscrétions laissaient penser que les deux pourraient mettre de côtés leurs désaccords et avancer main dans la main jusqu’à la fin de la saison, pour le bien du PSG. Des nouvelles révélations viennent pourtant tout remettre en question...

Entre Tuchel et Leonardo, rien ne va plus