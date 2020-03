Foot - PSG

PSG - Malaise : Une grosse inquiétude en interne pour Neymar et Thiago Silva ?

Publié le 20 mars 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que Neymar et Thiago Silva ont décidé de rentrer au Brésil pendant la période de confinement en France, le départ des deux joueurs inquiéterait au sein du PSG. Explications.

Pour limiter la propagation du coronavirus en France, Emmanuel Macron a décidé la mise en place d'un confinement dans le pays limitant le déplacement des Français. Les compétitions sportives étant suspendues, Neymar et Thiago Silva ont ainsi choisi de regagner leur pays natal en attendant que la situation s'améliore en France. Un départ qui inquiéterait au sein du PSG.

Le PSG n'était pas emballé par le retour de Neymar et Thiago Silva au Brésil