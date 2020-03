Foot - PSG

PSG - Malaise : L’inquiétude grandit en interne pour Neymar et Thiago Silva !

Publié le 19 mars 2020 à 17h15 par H.G.

Alors que Neymar et Thiago Silva ont pris la décision de regagner le Brésil pendant la période d’arrêt du football européen, le PSG craindrait que ses deux joueurs connaissent des difficultés pour revenir en France dans quelques semaines.

La pandémie de Covid-19 qui frappe l’Europe et la France a conduit à l’arrêt de la majorité des championnats européens et à la suspension de la Ligue des Champions pour une durée indéterminée pour l'heure. Et comme tout le monde, les joueurs de Ligue 1 et ceux du PSG se doivent de rester chez eux en suivant un programme de maintien en forme spécifique. Pendant ce temps, certains joueurs étrangers ont pris la décision de rentrer dans leur pays d’origine, et notamment Neymar et Thiago Silva. Si les deux Brésiliens seraient scrupuleusement suivis par le PSG dans leurs travaux personnalisés, les dirigeants du club de la capitale craindrait que leur retour en France soit compliqué.

Neymar et Thiago Silva pourraient être placés en quarantaine à leur retour en France